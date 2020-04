Bloomberg ha rivelato la roadmap di Apple per il 2020 in un articolo apparso nella giornata di oggi che parla dei prossimi modelli di iPhone, HomePod, AirTag e di una serie di altri prodotti.



Ma partiamo dagli iPhone. Bloomberg afferma che quest’anno Apple presenterà quattro nuovi modelli. Ci saranno due versioni Pro che sostituiranno l’attuale iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max, mentre altri due modelli sostituiranno l’attuale iPhone 11.

Per quanto riguarda i modelli 2020 Pro, i nuovi iPhone di Apple avranno un design simile agli attuali modelli iPad Pro, con lati piatti e spigoli vivi, che ricordano i design dell’era iPhone 4 e iPhone 5. I nuovi modelli avranno anche una tacca più piccola rispetto agli iPhone attuali, con l’obiettivo di eliminarla del tutto nei prossimi anni.



Il modello Max, ossia il top di gamma, vedrà anche un aumento delle dimensioni del display dagli attuali 6,5 pollici. Bloomberg non menziona le dimensioni esatte, ma si parla di 6,7 ​​pollici.



Come l’iPad Pro 2020, anche i modelli iPhone Pro 2020 saranno dotati del sensore LiDar, che aumenterà ulteriormente la funzionalità di AR. Anche la potenza di elaborazione degli iPhone verrà potenziata per migliorare le prestazioni AR.

L’arrivo dei nuovi iPhone potrebbe subire un leggero ritardo quest’anno a causa dell’attuale situazione di pandemia di Coronavirus. I telefoni, tuttavia, dovrebbero essere comunque lanciati nella tradizionale finestra temporale tanto cara a Apple o, al massimo, con qualche settimana di ritardo.



Bloomberg riferisce che Apple starebbe lavorando anche su un HomePod più piccolo ed economico. L’attuale HomePod è stato visto da molti come un diffusore di alta qualità ma troppo costoso e con funzionalità limitate, soprattutto rispetto ai suoi concorrenti Amazon e Google.



Forse il 2020 potrebbe essere la volta buona per vedere finalmente il lancio di Apple AirTag, un prodotto molto chiacchierato ma mai arrivato sul mercato. Gli AirTag saranno piccoli tag elettronici che possono essere associati a oggetti importanti così da poterli avere sempre sotto controllo e visualizzare la loro posizione dall’iPhone. Gli AirTag dovrebbero avere una custodia in pelle progettata da Apple e un portachiavi.



Infine, si dice anche che Apple stia lavorando a versioni aggiornate di MacBook Pro, Apple TV, modelli di iPad economici e a un nuovo iMac, anche se tali prodotti potrebbero vedere la luce fra la fine di quest’anno e l’inizio del 2021.