Svelati i colori del Samsung Galaxy Z Fold4

Sono trascorsi solo pochi giorni dalle prime indiscrezioni riguardanti i colori con i quali saranno distribuiti i modelli Galaxy Z Fold4 e Z Flip4, i nuovi smartphone pieghevoli di Samsung che dovrebbero essere lanciati ad agosto.

Oggi, tuttavia, arrivano dalla rete dettagli più concreti e convincenti, grazie a un tweet del leaker Evan Blass. Il blogger ha infatti pubblicato un elenco di codici SKU (si tratta di codici univoci utilizzati dalle aziende per tracciare l’inventario) del Galaxy Z Fold4.

L’elenco conferma l’arrivo del nuovo colore Beige. Il verde non scomparirà, almeno non del tutto, considerato che ci sarà una versione chiamata “Grey Green“. C’è anche Burgundy Red, la versione con la quale Samsung oserà qualcosa in più.

Vedremo per un altro anno ancora anche il colore Phantom Black.

I tagli di memoria del Galaxy Z Fold4

L’elenco contiene anche la capacità di memoria di archiviazione dei diversi telefoni, che dovrebbero avere solo tre opzioni: 128 GB, 256 GB e 512 GB. Sorprende la presenza dell’opzione da 128 GB, considerato che il modello dell’anno scorso partiva da 256 GB.

L’elenco ci dice anche che la presunta versione da 1 TB non sarà in vendita. Naturalmente, la lista potrebbe essere incompleta: il Galaxy Z Fold4 da 1 TB potrebbe essere limitato a pochi Paesi o lanciato in un secondo momento.

