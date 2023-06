Svelato il prezzo europeo di Galaxy Watch 6 e Watch 6 Classic

Ormai da un po’ di tempo stanno trapelando moltissime informazioni sulla nuova serie di orologi di Samsung, Galaxy Watch 6. Finalmente abbiamo informazioni sul prezzo, in particolare quello europeo di tutti e quattro i modelli, fra quelli base e quelli Classic. Dovrebbero valere anche per l’Italia: andiamoli quindi a vedere.

Cominciamo dal Galaxy Watch 6 base. Questo sarà disponibile in versione da 40 mm nei colori Grafite e Crema al prezzo di €319,99 solo con connessione Bluetooth, e a €369,99 con connessione 4G. Il modello Bluethooth da 44 mm sarà invece acquistabile in Grafite e Argento a €349,99, mentre quello 4G costerà €399,99.

Il Galaxy Watch 6 Classic, invece sarà disponibile nella versione da 43 mm in Nero e Argento al prezzo di €419,99 per il modello Bluetooth e €469,99 per quello 4G. Infine, il Watch 6 Classic da 47 mm avrà sempre i colori Nero e Argento al prezzo di €449,99 per il modello Bluetooth o €499,99 per quello 4G.

Galaxy Watch 6 e Watch 6 Classic saranno presentati durante il prossimo evento Unpacked, che si terrà in Corea a fine luglio. Insieme agli orologi verranno annunciati anche Galaxy Z Flip 5 e Z Fold 5, nonché la serie Galaxy Tab S9.