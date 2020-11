Tablet: cosa serve e come sceglierlo

I computer e gli smartphone sono i due mercati principali nel settore dell’elettronica di consumo. Ben diverso il discorso per i tablet perché se da una parte ci sono grandi appassionati, dall’altra ci sono molti utenti che non li ritengono dispositivi necessari. Spesso li si considera alla stregua di una sorta di via di mezzo: un grosso smartphone che sembra un piccolissimo notebook. Eppure l’offerta è molto ampia, tanto da poter offrire una soluzione ottimale in tante diverse situazioni. Cerchiamo quindi di capire come si sceglie un tablet, in modo che chiunque ne possa trovare uno perfetto per la sua specifica situazione.

A cosa serve un tablet



Di fatto un tablet è una sorta di soluzione leggera per chi vorrebbe qualche funzionalità in più dal proprio smartphone, senza però arrivare a dover utilizzare sempre un notebook. Tra i tablet da prendere in considerazione una buona fetta ha dimensioni generose, che ne consentono l’uso in varie situazioni. Sono quindi di fatto più dei notebook snelli che degli smartphone grandi; perché la gran parte di coloro che acquistano un nuovo tablet lo fa per avere un dispositivo da utilizzare sia a casa, sia in mobilità, molto più gestibile di notebook, ma da sfruttare anche seduti sul divano. Con un buon tablet si possono guardare dei video senza rimpiangere un display più ampio; i modelli di punta consentono un uso proficuo anche per lo studio e il lavoro. L’importante consiste nel valutare con attenzione le motivazioni che spingono all’acquisto di un tablet, per poter trovare il prodotto più indicato, considerando le esigenze del singolo cliente.

Le dimensioni e il display



I tablet oggi più venduti sono quelli che hanno un display con diagonale di almeno 9-10 pollici. Si tratta di dimensioni generose dello schermo, che consentono una maggiore versatilità del dispositivo. I modelli più piccoli sono di fatto poco più grandi di un comune smartphone; i modelli con display che supera i 10 pollici sono quelli preferiti da chi ha un budget significativo e intende fare un uso intensivo del tablet, a volte addirittura usandolo per sostituire completamente il notebook. Se si fa un uso intenso, ma non esclusivo del tablet, allora una dimensione che va dagli 8 ai 10 pollici è più che sufficiente. La qualità dell’immagine dovrebbe essere la più buona possibile, considerando il budget a disposizione.

L’hardware interno



Tra gli elementi da considerare quando si sceglie un nuovo tablet troviamo anche la qualità dell’hardware del singolo modello. Oggi il mercato è decisamente molto vario, ci sono prodotti a basso costo con hardware dalle prestazioni non eccessive, che però possono essere perfetti per chi fa un utilizzo saltuario del dispositivo. Chi invece intende utilizzare quotidianamente il proprio tablet, per guardarci dei video, per prendere appunti in università o per usarlo in ufficio, allora dovrebbe rivolgersi verso i top di gamma, che offrono prestazioni decisamente elevate, con hardware di qualità. Lo stesso ragionamento si dovrebbe fare poi per altre caratteristiche, tra cui la disponibilità di una SIM per la connessione a internet, o la presenza di porte di vario tipo o di ampio spazio in memoria. Più è intenso e complesso l’uso che si fa del tablet e maggiore è l’importanza di questi elementi. Per chi usa il dispositivo solo occasionalmente, dal divano di casa, alcuni elementi possono invece risultare del tutto superflui.