Huawei pubblica l’elenco ufficiale dei modelli che riceveranno la EMUI 11

Huawei ha pubblicato un elenco ufficiale relativo alle tempistiche di aggiornamento dei suoi modelli di smartphone alla sua interfaccia EMUI 11.

Come sottolineato dal produttore cinese, la lista riguarda i modelli “open market” e non quelli “operatore” che potrebbero subire dei ritardi negli aggiornamenti, poiché le personalizzazioni dei singoli gestori potrebbero richiedere più tempo per essere aggiornate.

Qui si seguito l’elenco con i modelli e le date:

Huawei P40: dicembre 2020

Huawei P40 Pro: dicembre 2020

Huawei P40 Pro+: dicembre 2020

Huawei Mate 30 Pro: dicembre 2020

Huawei Mate 30 Pro 5G: dicembre 2020

Huawei Mate Xs: gennaio 2021

Huawei nova 7: gennaio 2021

Huawei P30: 1 trimestre 2021

Huawei Mate 20X: 1 trimestre 2021

Huawei Mate 20X 5G: 1 trimestre 2021

Huawei Mate 20: 1 trimestre 2021

Huawei Mate 20 RS Porsche Design: 1 trimestre 2021

Huawei Mate 20 Pro: 1 trimestre 2021

Huawei P30 Pro: 1 trimestre 2021

Huawei nova 5T: 1 trimestre 2021

Huawei MatePad Pro: 1 trimestre 2021

Huawei MatePad Pro 5G: 1 trimestre 2021

Huawei MediaPad M6 (10,8 pollici): 1 trimestre 2021

Il produttore di Shenzhen ha pubblicato l’elenco sul suo sito ufficiale, che può essere visualizzato qui.