Tante offerte per la Black Week di Honor

Tutto è pronto per il Black Friday, il giorno più desiderato e atteso dell’anno per chi vuole inaugurare e risparmiare sui regali di Natale. Un evento diventato ormai fondamentale per aziende e consumatori in attesa dei grandi acquisti natalizi dell’ultimo minuto.

Tra le varie aziende che annunciano offerte e promozioni per il Black Friday c’è anche Honor che per l’occasione ha deciso di anticipare con le promozioni della “Black Week“.

Il periodo di validita’ delle offerte e’ da domani fino al 30 Novembre a questo indirizzo: www.hihonor.com/italy/black-friday

Le offerte si divideranno in 3 gruppi e 3 diverse tipologie, per soddisfare le esigenze di tutti. Eccole qui riassunte:

Offerte valide per tutto il periodo

Honor Magic Watch 2 (46mm): in offerta a € 119.90 https://www.hihonor.com/italy/product/honor-magic-watch2/

Honor Watch GS Pro in offerta a € 179.90 in omaggio con HONOR Scale 2 https://www.hihonor.com/italy/product/honor-watch-gs-pro/

Honor ROUTER 3: in offerta a € 49.90

Honor Magic Earbuds: in offerta a € 79.90

Vouchers per tutto il periodo

€10 sconto su ordine totale di €100

€30 sconto su ordine totale di €500

€50 conto su ordine totale di €600

Offerte a tempo dalle 20 alle 24

Da lunedì 23 a 27 Novembre seguiranno delle offerte a tempo non ancora visualizzabili sul sito che si aggiorneranno di giorno in giorno.