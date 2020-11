Motorola: Andrea Pirlo protagonista della campagna “MyCoolMove” per RAZR 5G

E’ l’attuale allenatore della Juventus, Andrea Pirlo, il testimonial e protagonista scelto per la campagna creativa multicanale di Motorola per l’ambito smartphone pieghevole Motorola RAZR 5G.

Il claim della campagna “MyCoolMove” nasce dal movimento di chiusura inconfondibile ed elegante del RAZR 5G, un gesto intramontabile e conosciuto da milioni di persone in tutto il mondo. Nel video emozionale, vengono sottolineati i valori e l’eccellenza di Andrea Pirlo in campo (precisione, eleganza, perfezione) per valorizzare l’esperienza di utilizzo di RAZR 5G con messaggi finalizzati a evidenziarne l’unicità.

La narrazione del video si sposta poi su RAZR 5G, prodotto che ha cambiato il modo in cui le persone interagiscono con uno smartphone, dispositivo che racchiude al suo interno un concentrato di tecnologia e innovazione.

Infine, da oggi parte il concorso che mette in palio tre modelli Motorola RAZR 5G tramite estrazione finale e una social activation sul canale Instagram di Motorola Italia dove gli utenti sono invitati a condividere il proprio #MyCoolMove, raccontandolo attraverso post e stories.