Tesla annuncia l’arrivo della guida autonoma in beta in Canada: buone notizie per l’Europa?

La guida autonoma di Tesla è sulla bocca di tutti. Il CEO di Tesla, Elon Musk, ha recentemente twittato che il Canada potrebbe beneficiare, così come gli Stati Uniti, dell’FSD in versione beta entro due o quattro settimane. Un barlume di speranza per noi europei?

Oggi, la funzionalità beta Fully Self-Driving (o FSD) è disponibile solo per alcuni selezionati conducenti di Tesla negli Stati Uniti per visualizzare in anteprima le funzionalità del software in fase di sviluppo. Il prezzo aumenta continuamente ma gli aggiornamenti continuano a essere implementati regolarmente.

È la versione 10.9 appena rilasciata che, in sostanza, promette una guida più umana e confortevole. In particolare sono stati rivisti i complicati incroci in cui devono essere attraversate più corsie in entrambe le direzioni, cosa che rimane ampiamente perfezionabile nelle attuali versioni della FSD. Il veicolo si sposterà nella corsia centrale non appena possibile, quindi attenderà il proprio turno per passare nel traffico e svoltare.

Il vero annuncio di oggi, dopo l’implementazione di questa versione 10.9, è infatti che il programma beta dell’FSD sarà esteso al Canada, dando maggiori speranze all’Europa. Anche se, come sappiamo, rimangono profonde differenze tra il Vecchio Continente e il Nord America in termini di leggi relative alla guida autonoma.

Entro due o quattro settimane secondo l’eterno ottimista Elon Musk, le prime versioni dell’FSD in beta saranno disponibili in Canada, che è il Paese più vicino agli Stati Uniti a livello di Codice della Strada, a giustificare il motivo per cui sarà servito per primo.