Visore per realtà virtuale di Apple rimandato al 2023

Sappiamo che Apple sta lavorando a un visore di realtà virtuale. Non tutto però, almeno secondo alcuni rumor, sta procedendo liscio. Il visore, che sarebbe dovuto essere stato svelato al WWDC di quest’anno, è stato rimandato all’anno prossimo.

Non c’è ancora un nome definitivo: si parla di Apple Goggles, Apple Lens, Apple Sight, o ancora Apple Vision, o ancora altri nomi. Insomma, ancora niente di definitivo. E definitiva non è nemmeno la data di uscita: infatti sono stati riportati diversi problemi di surriscaldamento che potrebbero rimandarla.

La questione non finisce qui: per il visore di realtà virtuale di Apple ci sono anche problemi di sincronizzazione della fotocamera. Quest’ultima deve essere calibrata perfettamente per garantire un’esperienza di utilizzo gradevole, e pare che non ci siamo ancora.

Insomma, bisogna aspettare ancora un po’, almeno fino al 2023. Abbiamo però una stima del prezzo: secondo Bloomberg, questo sarà superiore ai 2000 dollari.