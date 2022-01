Samsung Exynos 2200 ufficiale con GPU AMD: ecco tutti i segreti

Samsung ha annunciato il suo nuovissimo SoC ARM prima della presentazione del Galaxy S22. Non è un segreto: nel 2019 AMD ha annunciato una partnership con Samsung. Le due aziende quindi lavorano insieme nel settore degli smartphone e il frutto di questa collaborazione era inizialmente previsto per il 2021.

AMD alla grafica, Samsung alla CPU

Ricordiamo che Samsung sui propri smartphone Galaxy di fascia alta utilizza un SoC Exynos interno progettato internamente oltre ad un chip alternativa realizzato da Qualcomm. A seconda della regione, si può avere a che fare con un Exynos (generalmente in Europa) o un Snapdragon. Il Galaxy S21 Ultra in Italia è quindi dotato di un Exynos 2100 e non di uno Snapdragon 888. Le differenze sono minime tra queste due soluzioni…tranne quest’anno.

Lo specialista americano è stato incaricato di portare le sue conoscenze e competenze per la parte grafica del processore, che beneficia di un chip grafico con architettura RDNA 2. Questa è l’architettura delle schede grafiche per PC AMD, ma anche di PS5 e Xbox Series S e Series X. Questo consentirà di beneficiare del ray tracing nativo sugli smartphone.

Non sorprende che l’Exynos 2200 sarà inciso da Samsung utilizzando il processo di incisione EUV a 4 nm. Sul lato CPU, si tratta di core ARM Armv9, 1 potente core Cortex-X2, tre core bilanciati Cortex-A710 e quattro core Cortex-A510. Su questo SoC è presente una nuova NPU per le attività legate all’intelligenza artificiale oltre all’ISP che si occupa dell’elaborazione di foto e video.

Questo ISP può gestire sensori fino a 200 Megapixel secondo Samsung. Può anche decodificare flussi video 4K a 240 fps o 8K a 60 fps, nonché codificare un flusso video fino a definizione 4K a 120 fps o 8K a 30 fps. Il produttore coreano cita anche la possibilità di gestire due sensori contemporaneamente, un sensore fino a 64 Megapixel associato ad un altro sensore da 36 Megapixel.

Infine, c’è anche il modem 4G/5G. Samsung specifica che è possibile raggiungere una velocità fino a 10 Gbit.

Questo chip Exynos 2200 è entrato in produzione, il che ci fa dire che equipaggerà il futuro Galaxy S22 . Ricordiamo che la presunta data di presentazione del Samsung Galaxy S22 è l’8 febbraio 2022.

Un punto di svolta

La novità principale è tutta sulla tecnologia ray tracing che può avere un impatto significativo nel settore gaming. Ricordiamo che il ray tracing è un nuovo modo per creare la parte visiva dei giochi aggiungendo la gestione della traiettoria della luce. Ciò consente in particolare di creare riflessi di qualità migliore e di avvicinarsi a un rendering fotografico realistico. Si tratta di tecnologie utilizzate sui nostri PC, ma anche sulle console di nuova generazione.

Da notare, però, che queste tecnologie devono essere implementate nei giochi: c’è quindi molto lavoro da parte degli sviluppatori. Su PC, nonostante i notevoli investimenti di Nvidia, pochi giochi sono ancora compatibili con il ray tracing.