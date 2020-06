The Digital Club. In diretta alle 21. Ospite Enrico Pappolla

Questa sera alle ore 21 andrà in onda la quarta puntata di The Digital Club, il programma live che vede protagonisti Luca Viscardi, Mark Perna, Marco Lombardo e Massimo Morandi.

La puntata di questa sera, che potete vedere qui sotto in diretta, avrà come ospite Enrico Pappolla, uno dei maggiori esperti del mondo mobile con una carriera di manager in molte multinazionali delle tlc.

Si parlerà anche di obsolescenza programmata, in seguito alla sentenza del Tar del Lazio che ha respinto il ricorso di Apple per una condanna inflittale dalla Antitrust per obsolescenza precoce.

Per seguire The Digital Club e prendere attiva parte alla trasmissione ci si può sintonizzare sul nostro canale di YouTube, su quello di Mister Gadget o sulla pagina Facebook di TraMe&Tech.

Il programma è anche live anche sul nuovo sito www.thedigitalclub.it, che rappresenta l’hub di tutte le iniziative. E nel cui blog si possono trovare anche gli articoli pubblicati dai singoli siti web dei quattro ideatori. Anche su TraMe&Tech treverete il modo di accedere al programma.

La versione audio viene trasmessa su Spotify e sulle più importanti piattaforme di podcasting. Tutte le puntate possono inoltre essere riviste on-demand su YouTube e sulle pagine Facebook di Luca Viscardi Mister Gadget, Cellulare Magazine, TraMe&Tech e Mark Perna.