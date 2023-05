The Next: torna l’appuntamento con tutte le novità di SBS

SBS The Next torna protagonista con un evento che si tiene presso l’SBS Cafè nei giorni 24 e 25 maggio. Tanti, come sempre, i partencipanti attesi, con una folta presenza italiana ed estera, con la presenza di oltre quattrocento tra i maggiori top manager del retail a livello internazionale.

A pochi mesi dal Mobile World Congress 2023, dunque, SBS lancia un’ampia gamma di novità in tutte le categorie core.

La linea GaN

Un primo spazio è dedicato alla linea GaN Nano Tube fino a 140W che completa ancora di più il comparto energia già ben presentato a Barcellona con caricatori a tecnologia GAN da 30W a 120W. Le proprietà di conduttività del nitruro di gallio vengono sfruttate al meglio, perché permettono di operare a maggiori tensioni e frequenze più elevate, mantenendo, però, una migliore resistenza al calore. I caricabatterie da muro, di forme diverse, sono ancora più compatti rispetto ai precedenti, gestiscono elevati livelli di potenza e consentono carica rapida ed efficienza assoluta.

Magsafe

Con i prodotti MagSafe, invece, SBS propone un’offerta globale per gli utilizzatori di iPhone, con prodotti a marchio SBS, Puro e case&me.

Dall’uso delle protezioni per smartphone, ai caricatori wireless con svariate forme (basette o stand), ai prodotti per le attività in outdoor dove un powerbank o un caricatore da auto sono indispensabili.

All’interno di questo ecosistema, spicca anche Snappy Holder, il pratico dischetto nato per essere attaccato al retro degli iPhone dotati della tecnologia Magsafe e utilizzabile come stand per scattare selfie o vedere video in comodità. L’articolo a marchio case&me è uno dei tanti prodotti con i quali poter esprimere la propria personalità.

A The Next anche tante borse funzionali e protettive, ideali per chi è sempre in viaggio e in movimento e ha necessità di avere sempre a portata di mano cellulare, auricolari e oggetti personali.

doodroo

SBS lancia ufficialmente, proprio a The Next, il progetto doodroo, marchio da poco acquisito e dedicato agli appassionati del mondo tablet. Questa speciale pellicola salvaschermo, oltre ad offrire un’ottima resistenza, ha la peculiarità di riprodurre il tipico “effetto carta”. La pellicola doodroo protegge lo schermo dai graffi e, grazie al suo effetto antiriflesso, dà dei risultati ottimali in qualsiasi condizione di luce.

Per rimanere in tema, SBS ha creato un corner dedicato ai servizi per l’applicazione delle pellicole. Tra i più quotati Fast Skin 3.0 e Fast Skin Plus per un’applicazione professionale affidabile e su misura; SBS ha inoltre da poco presentato sul mercato una nuovissima macchina Fast Skin Plus più leggera, piccola e user friendly rispetto alla precedente. Skeen offre un servizio digitale completo per personalizzare e proteggere il retro del telefono. Fast Skin Maxi è la macchina che va oltre gli standard perché permette la customizzazione di device dalle grandi dimensioni quali PC e Console; dotata di sensori interni che rilevano il tipo di materiale, è in grado di produrre film on-demand tramite un processo automatizzato di Machine Learning e Intelligenza Artificiale – caratteristica di tutte le nostre macchine 3.0, Maxi e Mini. Inoltre, ora è anche possibile creare pellicole personalizzate, attraverso Skeen Designer, con il servizio Skeen Maxi per computer e tablet. The Next è anche l’occasione perfetta per mostrare due novità all’interno dell’ambiente dei servizi professionali con l’integrazione di due materiali che ampliano il range di prodotto.

L’Anti fingerprint 100% clear è la pellicola su misura per lo smartphone, anti-impronta, trasparente e scorrevole: non solo offre una piacevole sensazione tattile, ma ha un piacevole effetto trasparente che la distingue dalle pellicole anti-impronta opache. Il Foldable è, invece, la prima pellicola creata per rivestire internamente i telefoni pieghevoli: è flessibile e resiste nel lungo periodo ai continui movimenti di apertura e chiusura del device.



Skeen Checkout e Fast Skin Mini

In occasione di The Next, infine, SBS propone altre due novità: Skeen Checkout e Fast Skin Mini.

Skeen Checkout rende possibile personalizzare l’acquisto tramite e-commerce, favorendo al tempo stesso il drive to store. Chi vuole applicare una pellicola Skeen può farlo senza uscire dal sito di e-commerce della catena; da qui viene facilmente indirizzato alla App Skeen Designer gratuita per selezionare il telefono e il formato della pellicola da stampare e scegliere le immagini o le scritte preferite liberando la fantasia; completato l’acquisto sul sito, non resta che installare il film protettivo nel punto vendita, decidendo se effettuare la consegna a casa o attendere il passaggio in negozio.

Fast Skin Mini, utile per i dispositivi fino a 10,2” è un’evoluzione della macchina Fast Skin 3.0; ha stesse caratteristiche tecniche, ma si presenta in una versione più compatta che la rende, quindi, adatta a spazi minori o banconi più piccoli.

Omnicanalità

Quest’anno c’è anche un’area molto importante dedicata ai progetti di omnicanalità per la conversione offline-to-online e online-tooffline.

Nel primo caso, attraverso Find Me vengono semplificate le operazioni di vendita al dettaglio, perché l’utente finale può acquistare il prodotto desiderato anche se al momento mancante sullo scaffale: inquadrando semplicemente il QR code dell’articolo, si accede al catalogo dei prodotti on line. Il punto vendita non sostiene costi di magazzino e di manutenzione; il consumatore ottiene informazioni immediate e vive un’esperienza di acquisto senza interruzioni pagando direttamente alla cassa e ricevendo a casa in pochi giorni ciò che ha selezionato.

Inoltre, SBS ha deciso di rivoluzionare il meccanismo di riordino offrendo il servizio di Digital Store Management per catene franchising. Partendo da dati di sellout da una parte, e dalla strategia della catena dall’altra, è possibile prevedere un riordino automatico degli accessori che garantisce una buona esperienza d’acquisto al consumatore ed evita ganci vuoti e mancate vendite all’imprenditore.