TIM One Number: il tuo numero e tutti i servizi annessi a portata di polso

TIM One Number è il servizio di Telecom Italia Mobile che permette di rimanere connessi, effettuare o ricevere chiamate anche quando lo smartphone non è a portata di mano o nelle immediate vicinanze. Compatibile con Apple Watch e Samsung Galaxy Watch, offre la massima libertà durante tutte le attività outdoor perché sfrutta una SIM virtuale che duplica su un secondo dispositivo l’offerta già attiva. Sottoscrivendo il contratto entro il 24 marzo 2024, le prime tre mensilità sono gratis, poi il servizio ha un costo di 3,99 euro al mese.

Come funziona il servizio TIM One Number

L’azienda, gruppo leader in Italia e Brasile nell’ICT, ripropone ai nuovi e ai vecchi clienti l’offerta apportando significative migliorie. Rispetto a qualche anno fa, infatti, la compatibilità con i sistemi operativi iOS e Android si estende a più dispositivi e il costo dell’abbonamento mensile è altrettanto competitivo. Con TIM One Number si rimane connessi anche quando il telefono resta a casa. I requisiti base per l’attivazione sono: uno smartwatch con connettività LTE compatibile con iPhone 6s e successivi con sistema operativo iOS a partire da 15.2 oppure con cellulari Samsung con almeno 1,5 GB di RAM e versione 6.0 di Android. Nello specifico, parliamo di Apple Watch 7, Apple Watch 8 GPS Cellular, Apple Watch Ultra, Apple Watch Ultra 2, Apple Watch SE GPS Cellular, Apple Watch S9, ma anche di Samsung Galaxy Watch4 Classic, Samsung Galaxy Watch4 Active, Samsung Galaxy Watch5 e Samsung Galaxy Watch5 Pro. Da luglio 2023 sono stati introdotti anche Samsung Galaxy Watch6 LTE 40mm e Samsung Galaxy Watch6 Classic LTE 47mm. Con TIM One Number telefonate, musica, internet, social network e tutti i servizi attivi sulla SIM principale dell’operatore sono a portata di polso in ogni momento, anche quando si praticano attività outdoor e vari sport dove il peso del telefonino potrebbe rappresentare un ostacolo per le performance.

Quanto costa TIM One Number e compatibilità con le offerte già attive

L’offerta è molto competitiva anche nel costo. Come anticipato, sottoscrivendo un contratto entro il 24 marzo 2024, l’attivazione del servizio è gratuita e i primi tre mesi li regala TIM. Successivamente, si rinnova automaticamente a 3,99 euro al mese (contro i 4,99 euro al mese del 2022). Il servizio non prevede vincoli di durata: l’eventuale disdetta può essere effettuata in qualsiasi momento e senza dover pagare penali o costi di disattivazione. TIM One Number non è compatibile con linee in cui sono presenti offerte come TIM International (ad eccezione di TIM International per Tutti) o TIM Tourist e/o servizi tutela minori (o OKIDS). L’offerta è valida anche su nuove SIM con anzianità minima di 7 giorni.

Come attivare TIM One Number

Il servizio può essere attivato a costo zero online, chiamando il 119 oppure in uno dei tanti negozi TIM. Dopo la conferma, è sufficiente seguire pochi e semplici passaggi: accedere all’app Watch/Wearable dallo smartphone abbinare lo smartwatch cliccare su Configura Piano cellulare/Piano tariffario seguire tutti gli step accettando i termini di servizio immettere le credenziali MyTim Da questo momento, è possibile iniziare a utilizzare i servizi direttamente dallo smartwatch anche quando il telefono non è a portata di mano. La SIM virtuale permette di mantenere lo stesso numero e le offerte della linea principale e tutto il traffico effettuato (chiamate e dati mobili consumati) verranno addebitati in automatico sulla SIM fisica, con riferimento al piano tariffario e alle promozioni attive.

Perché attivare TIM One Number

TIM One Number utilizza il concetto di eSIM in modo davvero intelligente, rivelandosi un valido supporto per tutti coloro che praticano sport o attività fisica outdoor e si affidano al proprio dispositivo smart da polso per monitorare il battito cardiaco, il numero di passi effettuati, la saturazione del sangue, la temperatura corporea nonché la quantità di calorie bruciate nel corso del giorno o della settimana. L’opzione One Number rende lo smartwatch indispensabile quando ci si allena fuori casa. Internet e il mondo dei social diventano a portata di polso: con un solo tap è possibile accedere a tutte le notifiche, ai messaggi di posta elettronica, alla playlist di musica preferita, effettuare e ricevere le chiamate e utilizzare tutti i servizi collegati al proprio smartphone senza dover “sopportare” il peso e l’ingombro del cellulare.