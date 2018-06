Tim entra nel mondo della smart home con una superapp

Il primo servizio a salire a bordo di IoTIM è TIM Security, un sistema di sicurezza e antifurto 2.0 connesso sia al broadband di casa sia alla rete mobile tramite una SIM di backup.

Il servizio è composto da sei dispositivi: Wifi Cam, sensore apertura/chiusura porte, sensore movimento, due telecomandi e una centralina di controllo. Il kit è facile da installare, semplice da gestire e sempre accessibile dall’App IoTIM per controllare la propria casa in ogni momento e da ogni luogo.

TIM Security è disponibile per tutti i clienti con una linea ADSL o Fibra TIM a 9,99 euro per 48 mesi addebitati direttamente in bolletta. Sempre sull’App IoTIM, è possibile scegliere il servizio di sicurezza Sicuritalia Protezione24, che permette al cliente di inviare richieste di allarme alla Centrale di Vigilanza, attiva 24 ore su 24, con la possibilità di invio pattuglie di Guardie Giurate, soccorsi su tutto il territorio nazionale e allertare le Forze dell’Ordine.

Oltre a TIM Security, sono già disponibili e gestiti direttamente con l’App IoTIM altri dispositivi, come i termostati per ottimizzare il consumo di energia in casa, le telecamere per controllare la propria abitazione a distanza, una bilancia intelligente e un misuratore di pressione, per memorizzare, condividere e gestire i dati relativi alla propria salute con grafici, statistiche e altre informazioni.

Nei prossimi mesi l’ecosistema IoTIM si arricchirà di nuovi oggetti e servizi intelligenti: dal TIMTag, il dispositivo che informa sulla posizione dell’amico a quattro zampe e degli oggetti più cari, passando per l’assistenza vocale di casa, fino al tracker auto.

Il mercato della Smart Home in Italia nel 2017 ha registrato un valore di 250 milioni di euro, in aumento del 35% rispetto al 2016 (fonte Internet of Things: connessi o estinti! – Osservatorio IoT aprile 2018). Secondo le recenti stime dell’Osservatorio IoT del Politecnico di Milano, oltre alla Smart Home, a trainare la crescita dell’Internet of Things vi sono i contatori intelligenti e le automobili connesse, che hanno raggiunto insieme quasi 2 miliardi di euro nel 2017, seguiti dalle applicazioni IoT per gli Smart Building, la Smart City e la logistica.