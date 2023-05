Netatmo Smart Air Conditioner Control: Il controllo intelligente per il tuo climatizzatore

Con i suoi termostati, Netatmo è uno dei leader nella gestione intelligente del riscaldamento. Ma mancava di una soluzione per il controllo dell’aria fredda nel suo catalogo, una mancanza ora corretta con l’arrivo del Netatmo Smart Air Conditioner Control. Un piccolo dispositivo che assumerà il controllo del condizionatore d’aria o pompa di calore aria-aria, portando una dose di intelligenza.



Il controllo intelligente del climatizzatore Netatmo si presenta come un elegante sassolino bianco e nero. È abbastanza discreto, con dimensioni di 125 x 65 x 20 mm e un peso di 79 g. È progettato per essere semplicemente appoggiato o appeso a una parete. Sarà necessario considerare la fonte di alimentazione avendo una presa di corrente nelle vicinanze.

Il suo compito è prendere il controllo del climatizzatore o pompa di calore aria-aria simulando il telecomando. A differenza di molti prodotti concorrenti che hanno un solo LED per un’emissione unidirezionale, il Netatmo Smart Air Conditioner Control ne integra sei, permettendo una trasmissione multidirezionale a 360°.



In teoria, questo ti consente di posizionare il tuo Smart Air Conditioner Control ovunque nella stanza e controllare il condizionatore d’aria, purché rimanga entro un raggio di 10 metri. Il produttore promette un database molto completo di condizionatori aria-aria e pompe di calore, oltre a una facile configurazione. Nel caso tu utilizzi un prodotto non elencato nel database del produttore, si dovrà passare semplicemente attraverso una modalità di apprendimento.



L’app comprende tutti i comandi offerti dal telecomando del climatizzatore, inclusi l’accensione, lo spegnimento, la gestione della potenza della ventilazione e la regolazione della temperatura desiderata. Il produttore francese offre anche la possibilità di impostare un programma di raffreddamento o riscaldamento (per le pompe di calore aria-aria). Inoltre, è presente la funzione di geolocalizzazione per spegnere automaticamente l’aria condizionata quando si esce di casa e riaccenderla poco prima del ritorno.

Il Netatmo Smart Air Conditioner Control è disponibile da oggi al prezzo di 119,99 euro per unità o 199,99 euro per una confezione da due.