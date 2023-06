Toughphone, la linea di smartphone rugged ultra-resistenti di JCB

JCB è una compagnia britannica che si occupa principalmente della produzione di macchinari pesanti per l’edilizia. Ma ciò non le impedisce, occasionalmente, di entrare nel mondo degli smartphone, in particolare di quelli rugged. E infatti di recente ha annunciato JCB Toughphone e Toughphone Max, pensati per l’uso anche in condizioni estreme.

JBC Toughphone modello base dispone di uno schermo LCD di 5,7 pollici con risoluzione HD+, processore Helio P22 con 6 GB / 128 GB, singola fotocamera posteriore da 20 Megapixel e selfie cam da 20 Megapixel. Avrà inoltre una batteria da 4.050 mAh.

Le specifiche di Toughphone Max, invece, sono decisamente più elevate. Ci sarà infatti uno schermo LCD da 6,67 pollici e risoluzione FullHD+, processore Dimensity 700 con 8 GB / 256 GB, comparto fotografico con lenti da 48, 16 e 2 Megapixel e selfie cam da 20 Megapixel. In questo caso la batteria è davvero enorme: 12,200 mAh.

Entrambi gli smartphone, inoltre, avranno una certificazione IP68 per l’acqua e la polvere, con lo schermo ulteriormente protetto da vetro Gorilla Glass. JCB Toughphone è disponibile a £300, mentre Toughphone Max costerà £600.