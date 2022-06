Trapelate tutte le specifiche del Galaxy Z Flip 4, ecco cosa cambierà

Manca ancora un po’ al lancio del Galaxy Z Flip 4, ma com’è prevedibile le informazioni non sono tardate a trapelare online. Ma questa volta è una bella sorpresa: sono infatti state rivelate per vie non ufficiali tutte le specifiche del pieghevole, insieme a qualche render. Ecco tutto quello che ci potremo aspettare.

Le modifiche allo Z Flip 4 sono svariate: non si tratta di nulla di rivoluzionario, ma qualche importante miglioramento c’è. Per esempio, è significativo l’upgrade al processore Snapdragon 8+ Gen 1, accompagnato da 8 GB di RAM e 128/256 GB di memoria interna.

Il sistema operativo, come c’era da aspettarsi del resto, sarà Android 12. Ulteriore upgrade importante è però la batteria. Questa offrirà una capacità di ben 3.700 mAh, di molto superiore ai 3.300 del modello precedente, e ricarica a 25W. La scarsa autonomia era un problema piuttosto sentito per lo Z Flip 3, per cui questo potrebbe contribuire a risolverlo.

Infine il design dello Z Flip 4 rimarrà essenzialmente uguale, ma lo schermo diventerà leggermente più grande. Sarà infatti uno schermo AMOLED Full HD+ di 6,7 pollici e 120 Hz con foro per la selfie cam di 10 Megapixel. Le due fotocamere posteriori saranno invece saranno entrambe di 12 Megapixel.

Non sembrano esserci, quindi, nuove caratteristiche particolarmente sorprendenti, ma i piccoli miglioramenti rendono innegabilmente questo pieghevole migliore del suo predecessore. Il prezzo non è ancora noto, quindi ci toccherà aspettare ancora un po’: vedremo se nel frattempo saranno rese note ulteriori informazioni.