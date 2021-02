Trust GXT 259 Rudox, microfono Usb per podcast e streaming

Cresce la gamma di microfoni Trust con il nuovo GXT 259 Rudox. Si tratta di un microfono digitale che rende superflua la presenza di un mixer o di un’interfaccia audio, grazie alla possibilità di connettersi direttamente alla porta Usb del dispositivo. Ma la proposta di Trust, azienda nota soprattutto per l’attenzione al mondo del gaming, va oltre quella del semplice microfono. Nella confezione di vendita sono poi presenti uno stand e un pannello fonoassorbente anti-riflessioni in grado di migliorare la resa delle registrazioni limitando la riverberazione prodotta dalle pareti della stanza.

Il microfono

Dedicato a chi vuole realizzare podcast, streaming oppure registrare un cantato o uno strumento musicale (in particolare acustico), il nuovo Trust GXT 259 Rudox è un microfono a condensatore con pattern di ripresa cardioide, quindi tutto ciò che gli sta di fronte e in parte lateralmente, con esclusione invece del retro.

Contribuisce alla buona riuscita delle registrazioni la presenza nel box di vendita di un filtro anti pop da applicare al microfono per evitare picchi sonori generati dalle consonanti esplosive come la “p”. Non è tutto: per eliminare l’introduzione di rumori indesiderati il microfono è alloggiato su uno shock mount che lo isola dalle vibrazioni del piano d’appoggio.

Sia che si desideri registrare un nuovo podcast, una traccia musicale o lo streaming di una sessione di gioco live, promette il produttore, il microfono GXT 259 Rudox è in grado di catturare ogni sfumatura di suono con la massima resa acustica. L’utente potrà monitorare costantemente la bontà della registrazione grazie anche all’uscita cuffie per il monitoring in tempo reale (latenza zero, dunque).

Prezzi e disponibilità

Il nuovo microfono Trust Gaming GXT 259 Rudox è disponibile in Italia presso i migliori rivenditori fisici e Amazon al prezzo consigliato di 189 euro.