Trust rinnova la sua linea di accessori per la mobilità

Trust ha rinnovato la sua linea di accessori per il lifestyle digitale con sei nuovi prodotti. Dalle cuffie e powerbank per sport e hiking, agli speaker per musica e podcast on-the-go. Vediamoli insieme.

Nika Compact e sports

Le novità partono dalle nuove cuffie TWS in-ear della linea Nika, con i due modelli Nika Compact e Sports. Per Nika Compact, Trust ha scelto un design minimalista. Le cuffie sono in morbido silicone, leggere e compatte, consentendo a chi le indossa di utilizzarle con la massima comodità. Le oltre 8 ore di riproduzione con una singola ricarica e le ulteriori 10 disponibili nella custodia, unite alle 4 colorazioni (turchese, blu notte, bianco e rosa), completano le caratteristiche di un prodotto pratico ed economico.

Per chi invece è alla ricerca di una cuffia che garantisca il massimo della libertà durante le proprie attività sportive, Trust ha progettato le nuove Nika Sports. Grazie alla certificazione di impermeabilità IPX7 e alla batteria che assicura fino a 28 ore di ascolto in mobilità (6 ore con una ricarica, più altre 22 nel case), sono le compagne ideali per qualunque sessione di training. Le 3 differenti configurazioni di ganci e capsule auricolari, infine, garantiscono il massimo comfort.

Speaker Rokko

La linea mobile si arricchisce anche di un nuovo dispositivo per la riproduzione della musica wireless, lo speaker Bluetooth Rokko. Caratterizzato da una silhouette cilindrica, Rokko è stato progettato per l’utilizzo in qualunque contesto. La certificazione di impermeabilità IPX7, la potente batteria, in grado di garantire fino a 20 ore di riproduzione con una singola carica, e i 10 watt di potenza in uscita, lo rendono un ottimo compagno per l’outdoor. Ma non solo: anche l’ascolto di podcast e le chiamate in vivavoce – grazie al microfono integrato – diventeranno molto più rilassanti.

I Powerbank

Le novità si chiudono con il comparto powerbank, dove la linea Primo vede l’arrivo di due nuovi modelli: Primo Wireless powerbank , con una capacità di 20.000 mAh, ricarica a velocità elevata, fino a 5W, sia wireless per i dispositivi compatibili con Qi, che via cavo attraverso i supporti USB-C e USB-A; Primo Ultra-thin da 10.000 mAh, design compatto e leggero (soli 230 grammi di peso) e sistema di ricarica intelligente per 3 dispositivi fino a 46 ore – disponibile nelle 4 colorazioni turchese, blu notte, bianco e rosa.

Infine, per gli appassionati di hiking, Hyke Outdoor powerbank 10.000 mAh. Qui la differenza la fanno la fanno la resistenza all’acqua e alla sabbia (IP67), la tecnologia di ricarica rapida – fino a 18W di potenza, tramite Power Delivery e QuickCharge 3 – e la torcia incorporata.

Prezzi e disponibilità

I nuovi dispositivi della linea mobile di Trust sono disponibili sullo shop Amazon di Trust, nei principali webshop e rivenditori fisici.

Gli auricolari TWS Nika Compact sono acquistabili ad un prezzo di 29,99€, mentre le Nika Sports a 59,99€. Lo speaker Bluetooth Rokko ha un prezzo di 39,99€. Per quanto riguarda invece i powerbank, il Primo Wireless powerbank è disponibile a 49,99€, il Powerbank Primo Ultra-thin a 29,99€ e, infine, l’Hyke Outdoor powerbank a 49,99€.