Tutta colpa del GOS: Samsung rischia la denuncia

Guai per Samsung: recentemente è stato rivelato che le performance del Galaxy S22 sono artificialmente limitate. Il responsabile è il sistema GOS: ovvero Game Optimizing Service. Questo servirebbe a gestire la potenza del sistema esclusivamente durante il gaming per prevenire surriscaldamenti, ma sembra che sia propenso ad attivarsi anche in altre circostanze.

Il sistema infatti limiterebbe le performance di più di 10.000 applicazioni, più di 6.800 delle quali non relative al gaming, come YouTube e Microsoft Office. Non solo: il GOS è impossibile da spegnere. Il problema è tanto diffuso che alcuni consumatori coreani si stanno preparando a denunciare Samsung.

L’accusa avanzata è quella di pubblicità ingannevole. Infatti le performance promesse del Galaxy S22 non corrispondono a quelle effettive, e la compagnia potrebbe arrivare a dover pagare 300.000 won di danni a persona (circa 220 Euro).

Samsung nel frattempo ha annunciato che, nonostante inizialmente avesse rifiutato per motivi di sicurezza, introdurrà nel futuro un’opzione per disattivare il GOS. Questo potrebbe non bastare per scampare la denuncia, e l’autorità coreana in materia si sta preparando ad un’investigazione per giudicare la gravità della situazione.