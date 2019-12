Twitter: un bug ha messo a rischio la sicurezza dell’app di Android

Gli utenti, un po’ come i mariti cornuti, lo sanno sempre per ultimi. In questo caso non parliamo di tradimenti, ma di falle di sicurezza. L’ultima in ordine di tempo è quella ammessa nel corso della notte da Twitter che con una lettera indirizzata agli utenti che potrebbero essere stati interessati dal bug, invita ai suoi clienti di aggiornare l’app di Android.

La vulnerabilità riguardava, come detto, solo l’app Android del social network e avrebbe permesso ai malintenzionati, mediante l’aggiunta di codice malevole, di leggere le informazioni private dell’account e di prenderne il controllo.

Twitter, nella sua lettera, dice che al momento nessuno sembra aver approfittato del bug e che non sarebbe giunta alcuna segnalazione di problemi.

Nel caso, tuttavia, meglio aggiornare l’app all’ultima versione.