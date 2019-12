La Emui 10 ha raggiunto 10 milioni di smartphone Huawei e Honor

Huawei ha annunciato che l’ultima versione della EMUI 10 (basata su Android 10) gira ora su oltre 10 milioni di smartphone Honor e Huawei. Attualmente, ci sono 33 diversi modelli ufficialmente supportati dal nuovo aggiornamento.



Solo un mese fa, l’azienda di Shenzen aveva annunciato che erano 1 milione i dispositivi con la EMUI 10 (la Magic UI 3.0 per i dispositivi Honor).



La serie Mate 30 è stata la prima a far debuttare la rinnovata interfaccia del produttore cinese ma, in seguito all’arrivo di questo smartphone, Il produttore ha accelerato la distribuzione del nuovo firmware, aggiornando di frequente il proprio portafoglio prodotti.

Il traguardo dei 10 milioni di dispositivi è stato raggiunto con grande rapidità.

Huawei prevede di chiudere l’anno con 230 milioni di smartphone spediti, contro i 200 milioni del 2018. Nel frattempo, da poche settimane è partita l’operazione di affiliazione lanciata durante il Developer Day tenutosi a Milano, la prima riunione degli sviluppatori. Sul piatto Huawei ha messo 10 milioni di dollari, affinché la sua app gallery sia arricchita e contenga le principali applicazioni per smartphone (e non solo). Quelle più utilizzate dai consumatori.