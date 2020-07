Twitter, un enorme attacco hacker ha preso il controllo di vari account famosi

Nella giornata di ieri, Twitter ha subito uno dei più grandi attacchi nella sua storia. Diverse personalità e marchi con account certificati e vari milioni di follower, tra cui Barack Obama, Apple, Uber, Bill Gates, Jeff Bezos o Elon Musk, hanno pubblicato un incoraggiante tweet per donare bitcoin ad un indirizzo Bitcoin.

Non sappiamo come siano stati creati questi post o quanti sistemi di sicurezza potrebbero essere stati compromessi ma l’hacking è andato per le lunghe. I tweet venivano rapidamente eliminati da Twitter ma riapparivano pochi minuti dopo.

La società ha comunicato ufficialmente di essere sotto attacco senza fornire dettagli su come gli hacker siano riusciti a compromettere così tanti account certificati.

Oltre 100.000 euro rubati

È possibile consultare le connessioni collegate a questo indirizzo BTC e, dalle fonti più vicine alla materia, apprendiamo transazioni di 12 BTC, quasi 100.000 euro per un totale di 320 trasferimenti.

Elon Musk è stato a lungo il bersaglio di varie truffe legate ai bitcoin su Twitter attraverso account falsi creati per assomigliare all’account reale. Tuttavia, questa è la prima volta che è stato messo in atto un massiccio hacking di vari account certificati.