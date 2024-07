Viaggiare organizzati: le App essenziali per pianificare, risparmiare e socializzare

Pianificare un viaggio, gestire le spese, ricordare i momenti salienti e condividere le proprie esperienze con altri viaggiatori sono parti imprescindibili di ogni avventura. Oggi disponiamo di un ricco repertorio di app che possono semplificare e migliorare ogni fase di un viaggio.

App per pianificare ogni dettaglio del viaggio

Organizzare tutto nei minimi dettagli permette di scongiurare spiacevoli sorprese. Le applicazioni per strutturare e coordinare uno spostamento permettono di avere tutto sotto controllo. Dai voli agli alloggi, fino alle attività e le prenotazioni dei ristoranti. Abbiamo preparato per te tre app in grado di aiutarti a pianificare l’itinerario perfetto.

FlightAware

Questa applicazione è indispensabile per chi effettua molti viaggi in aereo. Consente di tener traccia dello stato dei voli in tempo reale, ricevere comunicazioni sui ritardi o cancellazioni e visualizzare informazioni precise sulla rotta del volo. Nel caso ci siano imprevisti, si possono prenotare voli alternativi o trovare nozioni utili sugli aeroporti.

Triplt

Con questa applicazione si possono concentrare tutte le informazioni utili per un viaggio in un unico posto. Per farlo, basta inviare tutte le conferme di prenotazione tramite e-mail a Triplt e, in automatico, l’app creerà un programma particolareggiato. Verranno inclusi anche:

Voli

Hotel

Noleggi auto

Attività

Visit a City

Questa app, disponibile per iOS e Android, permette di individuare i migliori ristoranti in zona, gli eventi in programma e altri punti d’interesse per i turisti. Nel menu si possono filtrare guide turistiche in base agli interessi e al tempo a disposizione. Si possono anche creare e salvare programmi giornalieri, aggiungere luoghi alla propria lista dei desideri e ricevere consigli su come muoversi in una determinata città.

La scelta del mezzo di trasporto

Ogni opzione può presentare aspetti peculiari e avversità. Per orientarsi tra le varianti a disposizione, l’ app per la comparazione di viaggi Omio consente di confrontare prezzi, orari e caratteristiche di diverse soluzioni di trasporto. Vanno valutati costi, tempi, comfort e impatto ambientale. Per fare un esempio, l’aereo può essere ideale per gli spostamenti lunghi, ma può risultare costoso e poco ecologico. Il treno assicura un tragitto più rilassante e panoramico, ma potrebbe richiedere più tempo e avere comunque tariffe elevate. Per quanto concerne l’autobus, spesso risulta l’opzione più economica, ma potrebbe offrire minore comfort e impiegare più tempo per arrivare a destinazione. Infine, c’è sempre l’automobile, che ha il vantaggio di offrire più libertà e flessibilità, ma comporta alti costi per carburante, pedaggi e parcheggio.

App per catturare e rivivere le proprie avventure

Un viaggio è un ricordo da custodire. Le app dedicate permettono di rivivere i ricordi, i momenti immortalati e creare veri e propri diari digitali.

Polar Steps

Polar Steps permette di tenere traccia dei tuoi viaggi in modo automatico e dettagliato. L’app annota meticolosamente gli spostamenti, creando una mappa personalizzata del tuo itinerario. Si può arricchire ogni tappa con foto, video, note e pensieri, trasformando lo smartphone in un diario di viaggio interattivo.

Mapstr

Mapstr funge soprattutto da mappa personalizzata per i luoghi già visitati. Oltre a segnare i luoghi in cui sei stato, puoi personalizzare ogni punto con foto, note e tag, creando un vero e proprio archivio dei ricordi. C’è la possibilità di suddividere i luoghi in categorie, come “ristoranti preferiti” o “musei da non perdere”, e redigere liste di desideri per le prossime avventure. Al termine di una vacanza si possono condividere le mappe con amici per ispirarli o tenerle private per riassaporare i momenti unici del viaggio.

Visited

Con Visited si tiene traccia dei Paesi e delle città esplorate. L’app offre una forma di intrattenimento digitale permettendo di spuntare le località visitate su una mappa globale. Il portale è arricchito da dati statistici sui viaggi intrapresi.

App per tenere sotto controllo il budget in vacanza

Le app per la gestione delle spese permettono di monitorare ogni singolo euro speso, categorizzare le uscite e impostare budget giornalieri o settimanali.

TravelSpend

Questa app permette di tracciare tutti gli oneri in viaggio, suddividendoli per categoria (es. alloggio, trasporti, cibo, attività). Con TravelSpend si può impostare un budget giornaliero o totale e l’app ti avviserà se stai superando le soglie stabilite.

Splitwise

Per semplificare questo processo, questo applicativo consente di registrare le spese condivise e calcolare automaticamente quanto ognuno deve agli altri. Si possono suddividere i costi in parti uguali o in base a percentuali personalizzate.

Expense Manager

Oltre a registrare le entrate e le uscite nella vita di tutti i giorni, Expert Manager aiuta a gestire e categorizzare le spese di viaggio. Tra le funzioni del sito si possono impostare budget, promemoria e scansionare ricevute e scontrini.