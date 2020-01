Viaggio da sogno a Las Vegas? Trovare un’offerta tramite app oggi è più facile

Al giorno d’oggi si stanno moltiplicando le applicazioni dedicate ai viaggi: nello specifico, crescono quelle che consentono di prenotare dei viaggi low cost in modo semplice e rapido, adatte anche a chi non ha grande esperienza con questo mondo. i app simili il web e i vari store online sono pieni: si va da Skyscanner, che permette di reperire dei biglietti aerei al miglior prezzo possibile per qualsiasi tratta, fino ad arrivare a Kayak, eDreams e Booking, che offrono l’opportunità di acquistare un pacchetto viaggio completo, comprensivo anche di soggiorno. Lo smartphone, quindi, diventa il modo più facile e intuitivo con cui prenotare delle vacanze: pensiamo a delle destinazioni impegnative e lontane come Las Vegas, che spesso rappresentano un vero e proprio sogno.

Eppure, capita che dopo anni e anni di lavoro si metta qualche risparmio da parte e sia proprio un’app del genere a far scoprire una di quelle offerte irrinunciabili con tanto di pacchetto completo, voli compresi. Certo, una via per il divertimento molto più rapida e intuitiva, oltre che pratica, é data dalle piatteforme digitali come il casinó online di BetWay ma è pur sempre vero che il fascino dell’azzardo che emana Las Vegas non si percepisce in nessun’altra parte al mondo.

Come racconta L’Insider, sulla strada più famosa di Las Vegas, ovvero la mitica Strip, ci sono decine e decine di hotel in cui poter trascorrere la propria vacanza, eppure sono alcuni offrono un’esperienza veramente di gran lusso. La ricerca si è concentrata su oltre 25 strutture alberghiere presenti sulla Strip, che mettono a disposizione della clientela un’esperienza di soggiorno di lusso. Così, è interessante provare a capire quale possa essere la struttura migliore dal punto di vista della qualità dei servizi extra offerti, oppure quella che garantisce i servizi extra di maggior pregio o, ancora, quella che può vantare il miglio rapporto tra qualità e prezzo.

Ebbene, sembra veramente incredibile, eppure ci sono due suite che si classificano davanti a tutte le altre per quanto riguarda la spesa da sostenere. Per il soggiorno di una notte chiedono oltre 22 mila e più di 31 mila euro. Stiamo parlando, rispettivamente, della suite presidenziale al The Palazzo e della suite Villa The Nobu del Caesars Palace. Quest’ultimo, tra le altre cose, è pure la suite più grande di tutte, dal momento che si estende per ben 950 metri quadri, con un prezzo pari a 33,09 euro al metro quadro.

Interessante notare come l’esperienza sontuosa offerta nei principali hotel di Las Vegas non può essere slegata da proposte artistiche raffinate e di alto livello, ma anche dall’offerta di servizi validi ed efficienti. In tal senso, ben il 65% delle strutture alberghiere di lusso propone un angolo bar privato in stanza, mentre il 26% delle suite hanno uno spazio esterno oppure dei balconi con vista su Las Vegas. Infine, l’8% delle suite di lusso ha un pure un maggiordomo privato, oltre a mettere a disposizione un servizio di limousine privata per gli spostamenti da e verso l’aeroporto.