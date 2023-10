Vivo lancia il vivo T2… per la terza volta

vivo ha deciso di lanciare un nuovo smartphone, il vivo T2. Peccato che ci sia un po’ di confusione, dato che di telefoni di questo nome ce ne sono già due. Il primo di questi è venduto solo in India, mentre il secondo solo in Cina. Per fare ancora più confusione, quest’ultimo possiede un modello alternativo chiamato… vivo iQOO Neo6 SE.

Ma non finisce qui. Infatti, questo nuovo vivo T2 è al momento disponibile in Russia, ed è un rebranding del vivo V27e. Che è anch’esso venduto in Russia. L’unica differenza fra i due è il colore, mentre le specifiche sono esattamente le stesse.

Comunque sia, questo nuovo vivo T2 disporrà di chipset Helio G99 con connessione LTE. Avrà uno schermo AMOLED FullHD+ da 6,62 pollici, fotocamera principale da 64 Megapixel e fotocamera secondaria da 32 Megapixel. Il prezzo per la versione da 8 GB di RAM e 256 GB di memoria è di 27.999 RUB, ovvero circa 280 euro.