Vivo X80 Pro ufficiale in Italia con super-fotocamera Zeiss

Debutta in Italia il Vivo X80 Pro, il top di gamma del produttore cinese che ora punta alla fascia premium dopo essersi fatto conoscere nella fascia media del mercato.

La scheda tecnica di questo modello non ha nulla da invidiare ai suoi concorrenti con un focus importante sulla parte fotografica grazie a un’evoluta architettura fotografica supportata da ben quattro sensori.

Un sensore principale da 50 Megapixel da 1/1,31 pollici (o 1,2 μm per fotosito), apertura F1.57;

da 1/1,31 pollici (o 1,2 μm per fotosito), apertura F1.57; Un sensore dedicato all’ultragrandangolare, con sensore IMX 595 da 48 Megapixel , apertura F/2.2;

, apertura F/2.2; Un sensore X2 dedicato ai ritratti (IMX 663) da 12 Megapixel, apertura F/1.85.

apertura F/1.85. Un sensore X5 da 8 Megapixel con apertura F/3.4.

Il commento dell’azienda

“X80 Pro dimostra il nostro costante impegno nella ricerca e nello sviluppo di tecnologie di imaging mobile avanzate. Grazie alla collaborazione con ZEISS, leader mondiale nel settore dell’ottica e dell’optoelettronica, siamo in grado di offrire un’esperienza fotografica e video eccellente” – ha dichiarato Vincent Xi, Presidente di vivo Italia, in qualità di referente di vivo per l’Italia.

Gallery

La partnership con Zeiss

Per offrire il meglio delle capacità fotografiche, Vivo ha potenziato il suo telefono con un chip dedicato chiamato “Vivo V1+”, che dovrebbe migliorare notevolmente il consumo energetico, la fluidità, ma anche l’acquisizione di luminosità, colorimetria o definizione.

Il sensore principale è aiutato da uno stabilizzatore a due assi, da una stabilizzazione software e da un rivestimento ZEISS T* in grado di assorbire meglio i riflessi. Si aggiungono poi vari filtri per la modalità ritratti, stabilizzazione video di fascia alta e persino una vera modalità notturna per realizzare scatti nel buio più totale.

L’altra particolarità del telefono risiede nel suo ampio sensore di impronte digitali 3D a ultrasuoni. Ciò consente di registrare la propria impronta digitale tutta in una volta con un solo movimento e in pochissimi secondi, senza dover più volte appoggiare il polpastrello nell’apposito spazio.

Scheda tecnica completa

Anche le restanti specifiche del telefono sono molto interessanti. Viene fornito con FuntouchOS 12 (basato su Android 12) e Vivo promette tre anni di aggiornamenti Android e almeno tre anni di patch di sicurezza. Il chip al suo interno è uno dei più potenti sul mercato (Snapdragon 8 Gen 1) affiancato da 12 GB di RAM LPDDR 5, oltre a 265 GB di memoria UFS 3.1. Non mancano poi connessione 5G, Wi-Fi e Bluetooth 5.2.

Il design dal profilo molto rettangolare, non diverso S22 Ultra, riesce comunque ad offrire bordi arrotondati. Il retro del telefono è dotato di vetro fluorite AG opaco. Il telefono è protetto da una certificazione IP68 e incorpora due altoparlanti stereo.

Nella parte anteriore, troviamo un display QHD+ da 6,78 pollici con un rapporto schermo-corpo del 92,22%. La batteria da 4700 mAh è invece supportata da una ricarica rapida cablata da 80W e wireless da 50W.

Prezzi e uscita in Italia

Il Vivo X80 Pro sarà commercializzato nella colorazione Cosmic Black da fine giugno in Italia, al prezzo di 1.299 euro, con 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna.

Xclusive care: garanzia aggiuntiva

Per tutti coloro che acquistano X80 Pro in Italia, Vivo offre il pacchetto Xclusive Care che include:



• Pick-Up gratuito: servizio di ritiro e consegna dello smartphone all’indirizzo più comodo.

• Riparazione o sostituzione dello schermo danneggiato nei primi 6 mesi successivi all’acquisto senza costi aggiuntivi o spese a carico dell’acquirente;

• Video-assistenza gratuita.