Da Nord a Sud, da Est a Ovest. In tutta Italia (e non solo) Vodafone ha vissuto una giornata difficile.

Giù sono infatti finiti quasi tutti i servizi offerti ai clienti: rete mobile e rete fissa, voce e dati. Un down che ha reso muti milioni di cellulari e che è ben definito nelle sue proporzioni geografiche dalla mappa del sito downdetector, specializzato nel monitorare l’attività delle aziende che erogano servizi.

Leggendo i numerosi messaggi degli utenti sui social network anche il customer care è andato, per alcune ore, in tilt, sommerso dalle chiamate dei clienti rimasti con il loro telefonino non funzionante. Al momento il problema è in rapida risoluzione, così come si apprende da un tweet dell’operatore sul suo canale ufficiale, anche se nei commenti postati in diretta sul sito dowdetector alcuni utenti lamentano ancora problematiche non risolte.

Le cause del disservizio non sono ancora chiare, ma lo saranno probabilmente nelle prossime ore.