Esordisce oggi il nuovo volantino Esselunga che, nella forma dell’ormail tradizionale e ricorrente Offerta Tech, propone ai clienti dell’insegna milanese un prodotto tecnologico a prezzi “corti”.

Questa settimana, è la volta del Huawei Y6P, smartphone entry level del produttore cinese, che viene proposto al prezzo super abbordabile di 115 euro.

Si tratta di un cellulare con memoria da 64 GB, display da 6,2 pollici, 3 GB di Ram e tripla fotocamera da 13 + 5 + 2 Megapixel. Pezzo forte del dispositivo una batteria da 5.000 mAh che assicura una solida e prolungata autonomia anche ai parlatori più incalliti.

Lo smartphone protagonista del volantino Esselunga Offerta Tech è dotato del sensore per il riconoscimento delle impronte digitali (situato sul retro), della connettività Nfc per i pagamenti, mentre sul fronte dei servizi offre i Huawei Mobile Services. Non ci sono invece i Google Mobile Services.

L’offerta, partita oggi, si protrarrà fino al 3 febbraio. Per scorpire quali punti vendita partecipano alla promo del nuovo volantino potete consultare il sito ufficiale di Esselunga (QUI).