Continua con successo il volantino Mediaworld Solo Per Oggi, un appuntamento quotidiano con le migliori offerte della giornata selezionati fra i tanti prodotti di elettronia di consumo direttamente dall’insegna.

Il Solo Per Oggi di martedì 26 gennaio propone numerose promo interessanti: 65 prodotti fra cui spicca una Smart Tv da 43 pollici Ultra HD offerta a 259 euro, lo smartphone Samsung Galaxy A20 (colore nero) a 139 euro (scontato di 40 euro dal suo prezzo originario di 179 euro), lo Xiaomi Redmi Note 8 Pro a 199 euro (sconto 100 euro rispetto al prezzo di 299 euro), il Samsung Galaxy S20 FE a 499 euro (invece di 699 euro), il Motorola RAZR 5G a 1.199 euro (invece che a 1.599 euro) e una lavatrice Bosch a 499 euro (invece che 699 euro).

Ma queste sono solo alcune delle offerte presenti nel volantino Mediaworld che ha validità fino a mezzanotte e, come sempre, visto gli sconti che per certi prodotti arrivano al 50%, fino a esaurimento scorte.

Per prendere visione di tutte le offerte della promo Mediaworld “Solo Per Oggi”, potete navigare il sito dell’insegna a questa pagina.

Come sempre potete personalizzare la navigazione per trovare il prodotto a voi più consono, ordinando il catalogo per prezzo o per categoria.

Per i prodotti con prezzo più altro Mediaworld mantiene la possibilità dell’acquisto a rate: fino a 20 rate con tasso zero.