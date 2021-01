Galaxy S21: Samsung moderatamente soddisfatta della domanda

La domanda iniziale per la gamma di smartphone Samsung Galaxy S21 sembra essere superiore a quella registarta per il Galaxy S20. Da Samsung, infatti, provengono segnali di moderata soddisfazione.



L’azienda coreana prevede di spedire 26 milioni di unità dei nuovi modelli S21, che sarebbe esattamente la stessa quantità dello scorso anno, quando l’azienda sudcoreana aveva lanciato i Galaxy S20.



Le fonti dicono che, nonostante il fatto che gli smartphone della linea S21 siano più attraenti rispetto a quelli della gamma 2020, i consumatori hanno ancora parecchie limitazioni di movimento, che non permettono loro di visitare i negozi in totale libertà, soprattutto in alcune aree geografiche.



Allo stesso tempo, Samsung avrebbe sottovalutato la domanda di Ultra, e ciò potrebbe portare a una domanda maggiore dell’offerta disponibile. D’altra parte, indovinare il giusto mix di prodotti all’uscita è una delle cose più difficili per tutte le aziende produttrici, soprattutto in presenza di un mercato volubile come quello degli ultimi mesi.

Dei 26 milioni di unità previste, 10 milioni dovrebbero essere Galaxy S21 base, 8 milioni Galaxy S21+ e i restanti 8 milioni Galaxy S21 Ultra.

Gli esperti del settore hanno rivelato che gli ordini dei componenti sono già stati inviati alle fabbriche, anche se c’è sempre la possibilità modificare richieste e quantità nel corso dei mesi, a seconda dell’evoluzione delle vendite e delle richieste dei clienti.

Fonte