Il nuovo volantino Mediaworld Tech is Pink è tutto dedicato alla tecnologia in rosa, con un’ampia scelta di prodotti pensati per il pubblico femminile.

La nuova raffica di sconti è valida fino al 14 marzo e vuole festeggiare la Festa della Donna, che si celebra lunedì 8 marzo.

All’interno del nuo vo volantino Mediaworld segnaliamo innanzitutto la telefonia, con Apple iPhone 11 nero (da 128 GB) a 699 euro, vivo Y70 a 219 euro, Xiaomi Redmi 9T a 259 euro oltre a un intressante bundle si Samsung che offre gli auricolari Bluetooth true wireless Galaxy Buds+ insieme con lo smartwatch Galaxy Fit2 Black a 149,98 euro.

Sul fronte dei Tv c’è un 55 pollici di Samsung led 4K a 429 euro, mentre fra i tablet segnaliamo il Huawei Matepad 10T Wifi a 129 euro (scontato dagli originali 179 euro), mentre la versione Lte è disponibile a 149 euro.

Ma gli sconti del volantino Mediaworld Tech is Pink spaziano anche nella fotografia e negli eletrodomestici per la casa.

