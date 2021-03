Il volantino Carrefour Sottocosto porta con sè alcune offerte imperdibili per chi è in procinto di acquistare uno smartphone. Se infatti la grande insegna si concentra, come sempre, sulle promozioni dedicata al food, una parte del volantino è dedicato ai prodotti tecnologici.

Si parte dall’iPhone 11 (da 128 GB) che, solo per 500 pezzi, è disponibile a 669 euro con un sottocosto addirittura di 220 euro.

Il Smsung Galaxy A41 by Vodafone, invece, viene venduto a 179 euro, con un sottocosto di 120 euro (per 2.000 pezzi).

C’è poi il Redmi Note Pro che, con un sottocosto di 80 euro, può essere acquistato a 219 euro, ma solo per la dotazione massima di 800 unità.

Sconti anche per gli auricolari Airpods Pro di Apple, scontati di 80 euro a 199 euro.

Il volantino Carrefour Sottocosto è valido fino al 7 marzo o fino ad esaurimento scorte.

Se volete consultare i negozi aderenti all’iniziativa e consultare i numerosi prodotti in promozione, potete cliccare QUI.

Oltre agli smartphone, troverete elettrodomestici, giochi, Ped, Tv e Cinema.