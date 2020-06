Trony ha lanciato una nuova campagna sconti chiamata “Sconti da 30 e Lode“. Si tratta di una promozione valida solo online, per l’acquisto di numerosi prodotti di elettronica di consumo, e valida dal 13 al 19 giugno.

Molto ampio il portfolio prodotti messo in saldo dal volantino Trony: dagli immancabili cellulari ai Tv, dagli elettrodomestici ai tablet, dal Ped all’informatica.

Gli sconti vanno dal 10 al 50%, con la possibilità, per numerosi articoli, di pagare in 20 rate a tasso zero (a partire da 399 euro). Consegna gratuita anche per molti ordini.

Per scorrere tutti i prodotti oggetto del volantino Trony Sconti da 30 e lode, cliccate qui.