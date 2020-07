Volantino Trony: «Prendi 3, paghi 2», con pagamento in 20 rate

Il nuovo volantino Trony «Prendi 3 Paghi 2», valido fino al 23 luglio, sta facendo parlare di sè, grazie anche a una battente campagna pubblicitaria televisiva.

L’idea di Trony è chiara: permettere ai propri clienti di mettersi in tasca un prodotto a prezzo fortemente scontato. La formula del nuovo volantino prevede infatti una doppia possibilità: acquistare tre prodotti, e in questo caso il meno costoso è in regalo; oppure acquistare due prodotti, pagando solo a metà il meno caro.

Insomma un vero e proprio “3×2” al quale si aggiunge la possibilità di pagare a rate, fino a 20 rate con tasso zero.

Il volantino, che si può sfogliare on-line sul sito dell’insegna, è tuttavia valido solo nei punti vendita fisici aderenti all’iniziativa, dove peraltro è esposto anche il regolamento. In sintesi, tuttavia, se si acquistano tre prodotti, uno deve essere un grande elettrodomestico del prezzo almeno di 399 euro o un Tv da almeno 399 euro oppure un piccolo elettrodomestico da almeno 69 euro.

Se se ne acquistano due, allo stesso modo, uno deve essere un grande elettrodomestico del prezzo almeno di 399 euro o un Tv da almeno 399 euro oppure un piccolo elettrodomestico da almeno 69 euro.

Il nuovo volantino Trony contiene offerte su una vasta gamma di prodotti: grandi e piccoli elettrodomestici, Tv, smartphone, smartwatch, fotocamere, notebook, biciclette e monopattini elettrici.