Torna un corposo volantino Unieuro. Quaranta pagine per raccontare il percorso con il quale l’insegna forlivese vuole stare vicina ai propri clienti in un momento particolarmente difficile per tutto il Paese che soffre per la pandemia di Coronavirus.

Tutti in casa, ma anche tutti al computer. E allora Unieuro sfodera decine e decine di offerte e promozioni per – come recita il volantino – «vivere meglio il dover stare in casa».

Come sempre nel volantino Unieuro non manca niente: computer, che stanno vivendo in queste settimane una vera e propria giovinezza di mercato, ma anche Tv, stampanti, tablet, accessori, piccoli elettrodomestici e, naturalmente, gli immancabili smartphone.

Gli sconti vanno dal 20 al 45% (è il caso del Samsung Galaxy S10 a 429 euro invece di 779 euro), con la possibilità di acquistare a rate con tasso zero.

Il volantino è valido sia per gli acquisti in negozio, nei punti vendita che hanno riaperto, sia per il sito online (che assicura consegne gratuite per acquisti superiori ai 49 euro). Le offerte sono valide dal 6 al 19 aprile.

Potete consultare il volantino completo QUI