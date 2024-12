Wearable, Xiaomi raggiunge Apple. Il mercato cresce del 3%

Il mercato globale delle smart band è aumentato del 3% anno su anno nel terzo trimestre del 2024, secondo i recenti dati condivisi da Canalys. In totale sono state spedite 52,9 milioni di unità e riguardano band, orologi e smartwatch. Nello specifico, le band sono tornate a crescere per la prima volta dallo stesso periodo del 2020 e la crescita è del 7% rispetto allo stesso trimestre del 2023, per un totale di 10,4 milioni di unità in più.

Merito della crescita è dovuta alle ottime performance della Band 9 di Xiaomi e dal Galaxy Fit3 di Samsung. Il segmento degli orologi base ha iniziato a stabilizzarsi in mezzo al rallentamento della domanda in India, crescendo del 3% anno su anno fino a 23,9 milioni di unità. Le spedizioni di smartwatch sono cresciute di un marginale 0,1% fino a 18,5 milioni, poiché la crescita di Huawei e Samsung ha compensato il calo di Apple.

Xiaomi ha raggiunto il suo più alto numero di spedizioni di indossabili formato band dal Q4 2020, trainato dalla forte domanda per la serie Mi Band 9 e Redmi Watch 5. Xiaomi ha ampliato queste linee per attrarre una base di clienti più ampia, e con l’introduzione di diverse opzioni come le versioni Pro, NFC e Active per le band e le versioni Lite e Active per la serie Redmi Watch 5, con colori e materiali vari.

“Queste offerte diversificate consentono a Xiaomi di puntare a più segmenti di prezzo, contribuendo ad acquisire una quota di mercato maggiore”, ha affermato Jack Leathem, analista di ricerca presso Canalys. “Tuttavia, l’enfasi sui prodotti entry-level ha portato a un calo del 9% anno su anno nel suo ASP, raggiungendo il livello più basso dal Q1 2021. Parallelamente, gli sforzi di Xiaomi verso la premiumizzazione mostrano progressi, con la serie Watch S che ha raggiunto una crescita delle spedizioni anno su anno del 70%. Bilanciare la sua dipendenza da dispositivi convenienti con la sua aspirazione a costruire un marchio premium rimane una sfida significativa”.

“Le disparità regionali definiscono il mercato delle fasce indossabili, con i mercati emergenti che mostrano un forte potenziale di crescita mentre il Nord America è in difficoltà”, ha affermato Cynthia Chen, Research Manager presso Canalys. “I mercati emergenti offrono ai venditori la possibilità di espandersi tramite dispositivi convenienti, come dimostrato dal successo della serie di fasce Xiaomi e del Galaxy Fit3 Samsung nel guidare la crescita in America Latina ed EMEA. Al contrario, il Nord America affronta una domanda in calo, ostacolata dalla domanda ridotta per i modelli legacy di Apple e dalla quota in calo di Fitbit, poiché i mercati maturi non dispongono di funzionalità interessanti per guidare gli aggiornamenti, il che porta a prestazioni costantemente lente”.

“L’adozione di display AMOLED e funzionalità di tracciamento avanzate ha rivitalizzato il mercato base dei wearable band”, ha aggiunto Leathem. “I prodotti entry-level continuano a espandersi, in particolare tra gli acquirenti alle prime armi nei mercati emergenti che cercano un accesso conveniente a funzionalità premium. Questa democratizzazione della tecnologia di fascia alta ha aumentato le aspettative dei consumatori per i wearable, ma ha anche intensificato la concorrenza, riducendo i margini di profitto e spingendo i fornitori a innovare. Gli smartwatch, che rappresentano solo il 35% delle spedizioni ma il 74% del valore di mercato nel terzo trimestre del 2024, rimangono fondamentali per le ambizioni di premiumizzazione dei fornitori e per l’adesione all’ecosistema degli utenti finali. Per rimanere competitivi, i fornitori devono continuare a investire in software e hardware che li aiutino a posizionarsi in prima linea nel settore, ad esempio tramite approfondimenti basati sull’apprendimento automatico, architettura a doppio processore e monitoraggio avanzato del sonno. Garantire messaggi coerenti e portafogli di prodotti focalizzati sul segmento premium sarà fondamentale per i fornitori per crescere e affermare la propria attività più in alto nelle fasce di prezzo”.