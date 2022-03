Whatsapp finalmente diventa multidispositivo

Da molto tempo ci stavano lavorando, e finalmente è arrivato l’aggiornamento finale. WhatsApp è finalmente multidispositivo. Dopo un lungo tempo passato in beta, tutti gli utenti possono finalmente fare uso della funzione che consente di utilizzare l’app su desktop senza dover essere contemporaneamente connessi da smartphone.

Si tratta di una funzionalità chiaramente molto interessante. D’ora in poi il cellulare sarà necessario soltanto per la configurazione iniziale: terminata quella non sarà più necessario alcun input da mobile. Sarà disponibile su tutti i telefoni iOS entro fine marzo e Android entro aprile. Nel frattempo, sono stati corretti alcuni dei problemi riscontrati nella beta.

Nello specifico sarà possibile collegare contemporaneamente quattro dispositivi in contemporanea in aggiunta a un singolo telefono. Questo significa che Whatsapp non potrà essere usato in contemporanea su più di un cellulare, ma il limite per tablet o PC è quattro in totale.

Inoltre il team di sviluppo è consapevole che alcune funzioni, come la possibilità di generare anteprime dei link, e i messaggi broadcast, non funzionano ancora perfettamente su WhatsApp Web. Detto questo, assicurano di stare “lavorando alacremente per portare queste funzionalità nei prossimi aggiornamenti“.