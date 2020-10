WhatsApp: gli acquisti dalla chat saranno la normalità [VIDEO]

Dalla pandemia globale legata al coronavirus (Covid-19), più di 175 milioni di persone hanno inviato messaggi ad aziende con un account WhatsApp Business. Lo afferma la stessa società americana specificando che questa cifra sta spingendo la casa madre (Facebook) a migliorare l’interazione tra i suoi utenti professionali e privati.

“La nostra ricerca mostra che i consumatori preferiscono inviare messaggi alle aziende per ottenere supporto e, quando questa opzione è disponibile, è più probabile che effettuino un acquisto”, ha rilevato WhatsApp. Questo è il motivo per cui nei prossimi mesi verrà implementata una nuova funzionalità per gli acquisti in-app all’interno dell’applicazione.

In un video promozionale pubblicato su YouTube, il servizio di messaggistica dà un’idea del suo funzionamento futuro: azienda può semplicemente rispondere a un utente inviandogli un catalogo di prodotti, dal quale un utente sceglierà uno o più articoli prima concludere la transazione finanziaria direttamente dalla discussione.

“Vogliamo rendere più facile per le aziende integrare queste funzionalità nei loro clienti esistenti e nelle soluzioni di e-commerce”, scrive la piattaforma, che fornirà anche loro servizi di hosting Facebook per gestire i loro messaggi WhatsApp. Altra novità per le aziende: l’introduzione di canoni in base a “determinati servizi che offriamo”.