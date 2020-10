Galaxy S21: nuovi rendering mostrano display e fotocamere

Il popolare leaker Ice Universe ha pubblicato sul suo canale Twitter due prototipi del Samsung Galaxy S21+, modello della nuova serie flagship del produttore sudcoreano che dovrebbe essere lanciata a gennaio.



I modelli combinano un pannello piatto con cornici simmetriche. Se la fonte si rivelerà attendibile, la gamma S21 potrebbe avere la cornice inferiore più sottile e uno dei rapporti schermo-corpo più alti visti fino ad ora.

Il Galaxy S21 dovrebbe anche essere dotato di uno schermo piatto, mentre l’S21 Ultra saarà l’unico a mantenere uno schermo curvo.

Altri rendering, nel frattempo, hanno rivelato il design della fotocamera posteriore di S21. Lo stampo del gruppo fotocamera sembra coincidere con il posizionamento delle ottiche che si può notare sulle foto del retro del telefono, peraltro anch’esse non ufficiali.

Samsung non ha ancora offerto notizie ufficiali in relazione al lancio dei suoi flagship, ma le più recenti notizie affermano che la serie S21 sarà svelata a gennaio invece che, come da recente tradizione, a febbraio.

Oltre ai rendering dell’S21, sono trapelati anche quelli dell’S21 Ultra, che presenta un display interrotto solo da un piccolo foro che ospita la selfie cam, e quattro fotocamere sul retro.



Il display dell’S21 dovrebbe avere una diagonale di 6,2 pollici mentre lo schermo dell’S21 Ultra misurerà tra i 6,7 e i 6,9 pollici.