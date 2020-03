Neppure il Coronavirus, che ci ha lasciato tutti nelle nostre abitazioni, riesce a mettere in fuga, o almeno a placare, le bufale che girano su WhatsApp.

L’ultima, ma solo in ordine di tempo, arriva dalla Spagna, e non è altro che una riedizione di una fake news che gira da parecchio tempo e che, ogni tanto, ritorna in superficie.

Si tratta della Bufala di Whatsapp Gold e del famigerato video Martinelli. Ma cos’è di preciso? In pratica è una sorta di catena di S. Antonio che mette in guardia gli utenti da un messaggio in circolazione che inviterebbe a scaricare Whatsapp Gold, ossia una versione Premium del celebre software di messaggistica. Una volta effettuato il download, in realtà ci si ritroverebbe sullo smartphone non l’app ma il famoso video Martinelli che altro non farebbe se non distruggere lo smartphone, entrando nel software e rubando tutti i dati in esso presenti, per poi renderlo completamente inutilizzabile.

Ecco, è bene sottolineare che, non solo WhatsApp non avrebbe mai pensato e tanto meno commercializzato una versione Gold, ma allo stesso tempo non esiste alcun video Martinelli né alcun virus scaricabile attraverso questa fantomatica clip, che sembra non essere mai esistita.

Dunque, invitandovi a fare comunque sempre attenzione ai link dai quali decidete di scaricare file e soprattutto a quelli provenienti da persone sconosciute, non possiamo che assicurarvi che WhatsApp Gold e il video Martinelli non sono altro che moderne e false catene di S. Antonio, fatte solo per creare ansia e scompiglio in chi le riceve.

Contro questi messaggi c’è una sola difesa: ignorarli, cancellarli e non distribuirli.