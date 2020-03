Sul sito ufficiale degli smartphone Samsung compare da questa mattina un nuovo modello: si tratta del Galaxy A11, in passato oggetto di numerosi leak e indiscrezioni ma che, al momento, non è stato presentato ufficialmente, neppure con un comunicato stampa.

Il Galaxy A11 sarà, come suggerisce il nome, il nuovo modello entry-level di Samsung della sua famiglia di smartphone di fascia media. Offre un touchscreen LCD da 6,4 pollici con risoluzione di 720×1.560 pixel e una fotocamera selfie da 8 Megapixel con apertura f/2.0.

Sul retro c’è un sensore principale da 13 Megapixel con apertura f/1.8, un’ottica ultrawide da 5 Megapixel f/2.2 e un sensore di profondità da 2 Megapixel f/2.4. Lo scanner delle impronte digitali è alloggiato anch’esso sulla scocca posteriore.

L’A11 misura 161,4 x 76,3 x 8 mm e pesa 177 grammi. Il suo prezzo sarà da classico entry-level, così come i materiali impiegati, dove troviamo principalmente un utilizzo della plastica.

Il Galaxy A11 ha un processore octa-core da 1,8 GHz, sebbene la tipologia del SoC non sia menzionato nella scheda tecnica che appare sul sito di Samsung. Avrà 2 o 3 GB di Ram e 32 GB di memoria espandibile.

L’autonomia viene assicurata da una batteria da 4.000 mAh con supporto per la ricarica cablata da 15 W. L’A11 sarà offerto nei colori nero, bianco, blu e rosso.



Ora non rimane che attendere notizie da parte del produttore, per comprendere quando il telefono arriverà nei negozi, in quali mercati sarà disponibile e quanto costerà.