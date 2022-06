WhatsApp migliora le chiamate di gruppo con nuove opzioni

Dopo aver raddoppiato a 512 il numero dei partecipanti all’interno dei gruppi, WhatsApp si è adoperata per migliorare le nostre chiamate tra amici. Meta ha annunciato l’arrivo di nuove funzioni per snellire il tutto e viverle al meglio.

Interazioni a più livelli

D’ora in poi, saremo avvisati dall’apparizione di una notifica quando una nuova persona si unisce alla chiamata vocale. Sullo schermo apparirà un banner con il nome del partecipante. Molto utile durante una chiamata in cui non tutti i nomi compaiono sullo schermo. Sappiamo anche che WhatsApp sta lavorando su una funzione per permetterci di uscire con discrezione da un gruppo.

Ma il problema più grande con una chiamata a più partecipanti è spesso il rumore di fondo che si sente. WhatsApp ora darà la possibilità di disattivare l’audio degli altri partecipanti. Fondamentalmente può anche tagliare fuori chi parla troppo.

Infine, come nelle chat dei servizi di videoconferenza, potrai inviare messaggi a un solo partecipante a una chiamata di gruppo senza avvisare tutti i presenti. Basta cliccare sul suo nome per scrivergli (o interromperlo!).