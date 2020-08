WhatsApp: sincronizzazioni delle chat e accesso multi-account

Come riportato da Wabetainfo, WhatsApp sta lavorando sulla possibilità di utilizzare lo stesso account su diversi dispositivi. Gli utenti hanno richiesto questa funzione da diversi anni ma sembra che non sia facile da implementare da un punto di vista tecnico.

WhatsApp ha sviluppato una serie di nuove funzionalità nelle ultime settimane. Di recente è emerso che l’app di messaggistica sta lavorando su una funzione “Silenzia sempre” e una funzione di messaggio con una scadenza mentre nel mese di luglio, la società ha rilasciato anche una modalità oscura, adesivi animati e altro ancora.

Attualmente, gli utenti non sono in grado di utilizzare WhatsApp su dispositivi diversi. Tuttavia, l’azienda ci sta lavorando su e spera di rilasciare un aggiornamento nel prossimo futuro per consentire agli utenti di lavorare con 4 dispositivi contemporaneamente.

Un altro problema che gli utenti potrebbero dover affrontare è l’assenza della cronologia delle chat quando si cambia dispositivo. Tuttavia, sembra che WhatsApp voglia includere questa funzionalità in futuro: quando si inserirà una SIM su un nuovo dispositivo, gli utenti saranno in grado di sincronizzare le vecchie chat. Ovviamente sarà consigliata una connessione Wi-Fi per sostenere la quantità considerevole di dati.