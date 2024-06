WhatsApp vuole diventare un’alternativa (professionale) a Meet e Teams

Probabilmente avrete già utilizzato Zoom, Microsoft Teams e forse anche Google Meet per le videoconferenze professionali. Presto potrete aggiungere WhatsApp a questa lista, grazie a nuove funzionalità che trasformeranno la piattaforma in una vera e propria sala riunioni virtuale.

Novità per le Videoconferenze

Come spiegato da TechCrunch, il servizio di messaggistica di Meta è in continua evoluzione. In un post sul blog pubblicato il 13 giugno 2024, i team di WhatsApp hanno annunciato miglioramenti significativi per le sessioni di videoconferenza. La prima novità è la possibilità di invitare fino a 32 persone in una chiamata. Questa funzionalità, già disponibile sui dispositivi mobili, è ora estesa anche alle app Windows e macOS.

Presentazioni Più Coinvolgenti

Un’altra funzionalità che faciliterà l’uso di WhatsApp per scopi lavorativi e personali è la condivisione dello schermo con audio. Che voi stiate riproducendo un video o aggiungendo un sottofondo musicale a una presentazione PowerPoint, le applicazioni di WhatsApp saranno in grado di intercettare lo streaming e condividerlo con tutti i partecipanti. Anche se non si tratta di una novità rivoluzionaria rispetto alla concorrenza, questa aggiunta rafforza la posizione di WhatsApp nel mondo delle videoconferenze professionali.

Inoltre, WhatsApp ha introdotto la funzionalità di “evidenziazione”, che permette alla persona che parla di apparire evidenziata sullo schermo, facilitando l’identificazione del relatore durante una chiamata.

Miglioramento della Qualità Audio con “MLow”

Per competere con Zoom e Microsoft Teams, Meta ha sviluppato un nuovo codec audio chiamato “MLow”. Questo codec promette una migliore soppressione del rumore e dell’eco in ambienti rumorosi. Sul sito di Meta è disponibile una demo che mostra le capacità di questo algoritmo, trasformando un flusso audio compresso in parole chiare e cristalline.

Anche se dovremo vedere come queste funzionalità si comportano in condizioni reali, la tecnologia sembra promettente. Il nuovo codec è attualmente in fase di implementazione e le altre funzionalità saranno disponibili su tutte le piattaforme nelle prossime settimane.

Queste novità rappresentano un passo avanti significativo per WhatsApp, rendendolo un’alternativa sempre più valida per le videoconferenze professionali.