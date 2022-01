Wi-Fi 6 Release 2: nuove funzionalità svelate dalla Wi-Fi Alliance

Mentre il Wi-Fi 6E è finalmente arrivato in Italia, lo standard continua ad essere il protagonista del CES 2022 di Las Veags. La Wi-Fi Alliance, che si occupa di definire lo standard, ha infatti pubblicato il documento di presentazione per Wi-Fi 6 Release 2.

Questa nuova versione promette di migliorare le velocità di trasferimento, soprattutto in upload e di aumentare il numero di dispositivi connessi tramite access point Wi-Fi.In particolare, la Release 2 porta la compatibilità con MU-MIMO, o MIMO multiutente che promette di migliorare la qualità della connessione per le videoconferenze o per i videogiochi.

Tre nuove funzionalità dovrebbero migliorare la gestione dei consumi, in particolare per i dispositivi aziendali e gli oggetti connessi all’IoT. Queste nuove funzionalità coprono tutte le frequenze utilizzate dal Wi-Fi 6: 2,4, 5 e 6 GHz.

I dispositivi sono compatibili con Wi-Fi 6 release 2?

Il programma di certificazione è aperto ai produttori di dispositivi. La Release 2 non implica il supporto per una nuova frequenza e possiamo sperare che alcuni dispositivi avranno diritto ad un aggiornamento per gestire le nuove funzionalità. Per la maggior parte degli utenti, probabilmente dovrai aspettare di rinnovare il tuo dispositivo per trarne vantaggio.