Wi-Fi 6E: caratteristiche tecniche, bande e modem compatibili

Uno dei termini più in voga di questo CES 2021 è stato senza dubbio l’acronimo ”Wi-Fi 6E”. Ma di cosa si tratta? Come funziona? Scopriamolo in questo articolo!

Il Wi-Fi 6E utilizza la stessa tecnologia del Wi-Fi 6 ma solo i router 6E posso utilizzare la nuova banda (quella da 6 GHz) in aggiunta a quella da 5 GHz e la vecchia tecnologia a 2,4 GHz.



La nuova banda 6GHz ha un range che si muove da 5.925GHz a 7.125GHz con uno spettro aggiuntivo di 1.200MHz. Grazie ad una banda dedicata e libera da traffico e interferenze, si otterrà una maggiore ampiezza di banda, velocità di rete più elevata e minore latenza, ponendo le basi per un’ampia diffusione di applicazioni innovative come realtà aumentata, realtà virtuale e streaming 8K.



Tuttavia, vale la pena notare che molti paesi non hanno ancora la licenza per utilizzare questa tipo di connettività. Secondo Wi-Fi Alliance, ad oggi solo Stati Uniti, Regno Unito, Europa, Cile, Corea del Sud ed Emirati Arabi Uniti hanno aperto la banda a 6 GHz.

Wi-Fi 6E ha più del doppio della portata di 5GHz, il che rende questi router molto più convincenti dei router Wi-Fi 6 che, come specificato in apertura, non utilizzano la banda da 6GHz. Inoltre, se i dispositivi collegati ai router WiFi 6E non sono abilitati WiFi 6E, è impossibile notare una differenza.



Tuttavia, procurarsi un router WiFi 6E potrebbe essere una buona idea per il futuro. Ecco i modelli annunciati al CES 2021.

ASUS ROG Rapture GT-AXE11000

ROG Rapture GT-AXE11000 è il primo router Wi-Fi 6E di ASUS. Il produttore ha sviluppato questo router in collaborazione con Skyworks e supporta velocità fino a 11 Gbps. Ciò lo rende il router più veloce fino ad oggi con un SoC quad-core da 1,8 GHz con 4 porte Lan gigabit. Inoltre, offre una porta WAN gigabit e una porta LAN/WAN multi-gig da 2,5 Gbps. Prezzo di listino 549,99€.

Linksys ha anche aggiunto la sua offerta il Linksys AXE8400 alimentato dalla piattaforma Networking Pro 1210 di Qualcomm. L’azienda afferma che questo router consente più di 65 dispositivi che condividono la stessa larghezza di banda. L’unità base offre 4 porte Gigabit Ethernet e un connettore USB 3.0. Prezzo fissato a 449$ con uscita nell’estate 2021.

Netgear Nighthawk RAXE500

Netgear ha annunciato il router Nighthawk RAXE500. Alimentato da un processore quad-core da 1,8 GHz e include 5 porte gigabit. Inoltre, ha due porte USB 3.0 e può garantire velocità fino a 10,8 Gbps. Offre 12 flussi in totale, quattro su ciascuna delle tre larghezze di banda, oltre l’opzione di sicurezza informatica Netgear Armor sviluppata in collaborazione con BitDefender. Sarà disponibile in primavera a 599 dollari.

TP-Link Deco

La gamma Deco offre velocità fino a 7.800 Mbps, dal suo sistema Deco X96 per tutta la casa. L’azienda offre anche il servizio HomeShield. Il Deco X76 Plus non è veloce come il fratello, ma viene fornito con l’hub per la casa intelligente incluso. Assicurato il supporto a Zigbee.

TP-Link Archer

TP-Link Archer AX96 offre un throughput di 7.800 Mbps e supporta anche il protocollo OneMesh dell’azienda. L’Archer AX206, d’altra parte, è il prodotto di punta dell’azienda. Offre velocità fino a 10 Gbps. Include una porta WAN/LAN SFP+ da 10 Gbps e una seconda porta WAN/LAN da 10 Gbps. L’azienda sostiene che la combinazione di OFDMA e UL/DL MU-MIMO elimina la latenza. Prezzo e disponibilità ancora sconosciuti.