Wiko Y61: a meno di 90 euro con custodia e Android 10 GO

Wiko ha presentato oggi il suo nuovo smartphone Y61, modello che appartiene alla fascia medio/bassa del mercato ma che porta in dote alcune caratteristiche tecniche interessanti. Vediamolo nel dettaglio.

La scheda

Wiko Y61 è caratterizzato da un display da 6″ in formato 18:9 widescreen coadiuvato da una batteria da 3.000 mAh. La memoria per lo storage è di 16 GB ma espandibile tramite schede microSD mentre la memoria Ram è di 1 GB. Insomma, componenti basiche ma in grado di “girare” senza problemi grazie a un processore quad core a 1,8 Ghz e alla presenza di Android 10 in versione GO. Inoltre, per l’accesso a Google Assistant c’è un pulsante dedicato ,senza bisogno di sbloccare lo smartphone così come il comodissimo face unlock.

Colorazioni e prezzo

Con il modello Y61 Wiko ha strizzato l’occhio alle colorazioni più di tendenza. Y61 con la raffinata finitura glossy, è disponibile in tre diverse varianti cromatiche: Deep Grey, Deep Green e Gold al prezzo di di 89,99 euro. Incluse nella confezione una cover trasparente protettiva e il vetro temperato.