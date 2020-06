Amazon Prime Video: tutte le serie Tv con i giorni contati

Amazon Prime Video è diventata nel giro di poco tempo – è sbarcato in Italia quattro anni fa – un servizio di streaming con serie Tv e film di un certo livello. Tanto da rientrare tra i concorrenti della più popolare Netflix. E il merito è della varietà sempre più ampia di proposte in catalogo e della qualità sempre migliore, complici le acquisizioni di diritti per produzioni di altre reti e la realizzazioni di serie proprio di un certo appeal. Peccato, però, che ogni tanto il pubblico si trovi costretto ad ammbandonare la visione di questa o di quella serie a causa dell’interruzione dell’andata in onda. Ed è quello che sta succedendo in questi giorni in modo significativo. Alcune serie Tv sono appena uscite di scena e molte altre hanno i giorni contati. Vediamo quali.

Stop dal 30 giugno per tre serie

Dopo The Originals, lo spin-off di The Vampire Diaries, uscito di scena il il 24 giugno, e Arrow, cancellato il 26 giugno, domani, 30 giugno, sarà una sorta di giorno del giudizio su Amazon Prime Video. Ben tre serie scompariranno dalla piattaforma in un colpo solo. A salutare i fan sarà United States of Tara, Steven Spielberg Presents Taken e Freaks and Geeks. Stesso destino toccherà anche alle seguitissime Teen Wolf e The OC.

E non è finita qui

Anche a luglio usciranno di scena due calibri di un certo peso. La prima è una serie che abbiamo apprezzato tutti, salvo poi rimanere un po’ attoniti davanti all’eccessivo allungamento del brodo che ha fatto perdere un po’ di peso specifico al prodotto stesso. La seconda è invece una delle serie tv col pilot migliore che siano mai esistite: peccato però che quello sia stato anche il punto più alto in assoluto raggiunto dal telefilm in questione. Stiamo parlando di Smallville, il 2 luglio per l’ultima volta su Amazon Prime Video, e di Quantico, che dà l’ultimo appuntamento il 5 luglio. Amazon Prime Video stavolta non ha pietà, ma ci aspettiamo presto altrettante new entry.