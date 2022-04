Wind3 e Comarch lanciano ConTe, il bracciale per monitorare la salute dei pazienti fragili

Comarch Italia e Wind3 hanno lanciato – con una conferenza stampa tenutasi in centro a Milano – una soluzione che permette ai caregivers di monitorare la salute dei pazienti fragili e over 70 anche da remoto e di comunicare direttamente con loro. Si tratta di un bracciale, chiamato Comarch ConTe e che si indossa come fosse un orologio, con all’interno di Sim dell’operatore parnter.

Il bracciale Comarch ConTe

ConTe monitora il battito cardiaco ed è dotato di sensore di caduta e modulo GPS, per consentire ai parenti di monitorare, localizzare e raggiungere la persona che lo indossa in caso di bisogno. La sim integrata nel bracciale permette la comunicazione sia in entrata sia in uscita, in modo da poter ricevere ed effettuare chiamate senza la necessità di utilizzare un telefono o altre applicazioni.

Il bracciale è dotato di tre tasti: il primo permette di ascoltare per mezzo di una voce guida l’ora esatta, i passi effettuati durante la giornata, la carica della batteria e altre informazioni di stato del dispositivo. Il secondo, caratterizzato da una cornetta, è utile per rispondere a una chiamata in arrivo, senza bisogno di avere con se alcun altro strumento né uno smartphone. Il terzo è il tasto soccorso (con codice braille) e serve per inviare una chiamata a una numerazione previamente impostata.

ConTe ha un’autonomia ha un’autonomia di due giorni, offre certiicazione IP67 e dispone di un sensore che avvisa qualora il bracciale venga disindossato. Funziona con una companion app CareMate che consente di monitorare da remoto lo stato e i movimenti della persona che indossa il bracciale.

L’offerta commerciale

Il bracciale, con sim in dotazione, è in vendita negli store Wind3 o sul sito dell’operatore. Comarch ConTe è disponibile in abbinamento all’offerta ‘Full Care Easy Pay’ che prevede minuti illimitati, 200 sms e 500 MB al costo di 8,99 euro al mese, con un anticipo di 39,99 euro. In alternativa, i clienti possono acquistare sul sito www.windtre.it il solo device senza sim, in un’unica soluzione, al costo di 139 euro

Le voci dei protagonisti

“Wind3 ha tra i propri obiettivi quello di essere vicina alle persone attraverso una tecnologia inclusiva in grado di semplificare la vita di tutti i giorni”, commenta Stefano Fioravanzo, Head of B2C New Business, Security, Advertising & Partnership di WINDTRE. “Siamo quindi felici di confermare la nostra collaborazione con Comarch Italia, per fornire supporto alle persone più fragili e ai loro caregivers attraverso la connettività di WINDTRE combinata ad uno smart device dall’utilizzo semplice e intuitivo”.

“Questo è un passaggio importante per noi”, aggiunge Kamila Niekraszewicz, Country Manager in Comarch Italia. “Avevamo già ricevuto feedback molto positivi dalle aziende sanitarie alle quali avevamo fornito il bracciale. Poter raggiungere direttamente i pazienti o i caregivers è un valore aggiunto per noi, e siamo orgogliosi di farlo in partnership con WINDTRE”.

.